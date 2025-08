Wo es Beratung für queere Jugendliche und junge Erwachsene im Landkreis Donau-Ries gibt

Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen müssen nicht nur mit Vorurteilen kämpfen, oft stehen sie mit ihren Problemen allein da. Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es auf den ersten Blick keine dezidierten Anlaufstellen für queere Jugendliche oder junge Menschen aus der LGBTQIA+-Community. Wo queere Menschen dennoch Hilfe finden können.

Was bedeutet LGBTIQ+? L für Lesbisch: Menschen, die sich als Frauen identifizieren und sich zu Frauen hingezogen fühlen. G für Gay (Engl. schwul): Menschen, die sich als Männer identifizieren und sich zu Männern hingezogen fühlen. B für Bisexuell: Bi kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zwei. Es bezieht sich hierbei auf die sexuelle Orientierung, sich zu mehr als einem der Geschlechter hingezogen zu fühlen. T für Transgeschlechtlich: Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. I für Inter (Engl. dazwischen): Menschen mit körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die nicht ausschließlich männlich oder weiblich sind. Q für Queer: Sammelbegriff für alle von der Norm abweichenden Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten.

Jugendcafé in Donauwörth: „Hier ist jeder willkommen“

Das Jugendcafé (Juca) in Donauwörth ist ein Treffpunkt für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren, das vom Kreisjugendring Donau-Ries betreut wird. „Wir leben hier das Prinzip der offenen Jugendarbeit“, sagt Yasin Akyüz. Der Stadtjugendpfleger leitet das Juca seit 2023. Die Jugendeinrichtung sei zwar keine explizite Stelle für queere Jugendliche, so wie es etwa in Augsburg einige gebe, dennoch stünden die Türen allen offen. „Jeder und jede ist hier willkommen, unabhängig von der sexuellen Orientierung“, so Akyüz. Es kommen auch Jugendliche aus der LGBTIQ+-Szene zu uns ins Café, erzählt er weiter. Es herrsche reger Austausch zwischen den Jugendlichen. Zudem biete er in Bedarfsfällen biete Einzelberatungen an.

Beratungsstelle für Ehe-Familien-Lebensfragen in Donauwörth bietet niederschwelliges Angebot

Ähnlich wie das Juca handhabt es auch die psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg (EFL), die eine Zweigstelle in Donauwörth hat. „Wir machen in erster Linie Ehe- und Paarberatung“, sagt dortige Leiter Michael Lassert. Dabei sei egal, welchem Geschlecht die jeweiligen Partner angehören. Das Angebot richte sich an Menschen „ab 18 Jahren, unabhängig von Religion, Herkunft, Familienstand und sexueller Orientierung“, so Lassert. Es komme daher vereinzelt vor, dass queere Menschen das Angebot der ELF nutzen. Dabei handele es sich um ein niederschwelliges, kostenloses Angebot: Menschen könnten mit ihren Problemen und Sorgen bei der Stelle Hilfe finden. „Man kann mit Ängsten oder depressiven Verstimmungen zu uns kommen, wir machen aber keine Therapie“, differenziert der Leiter.

Bib Zweigstelle in Donauwörth bietet Workshops wegen gestiegenem Bedarf an

„Queere Jugendlichen erfahren immer mehr Angriffe und haben es oft von Zuhause schwerer“, berichtet Johanna del Castillo von der Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf (BIB). Am Standort in Donauwörth gebe es daher immer wieder Unterrichtseinheiten zu LGBTIQ-Themen. Es sei wichtig, das Thema sozialpädagogisch zu unterstützen und aufzuarbeiten. „Der Bedarf wird Jahr für Jahr höher“, so del Castillo. Deshalb gebe es beim BiB verschiedene Workshops: „Wir haben Seminare wegen einiger queerfeindlicher Vorfälle eingeführt“, erzählt sie. Weitere Angebote oder Anlaufstellen für queere Menschen im Landkreis fände sie daher wünschenswert.

Jugendsozialarbeiterin in Nördlingen hat eine offene Tür für alle Anliegen

Die Jugendsozialarbeiterin in Nördlingen bietet zwar keine spezifische Veranstaltung zum Thema Queerness an. Doch sie sei Ansprechpartnerin für alle Jugendlichen zu allen Themen, betont Nina Thorwart. Die Ausflüge und die Jugendlounge Treasure stehe allen offen. Zudem veranstalte sie Themenmonate zu Anliegen, die Jugendliche bewegen. Momentan sei noch nichts zum Thema sexueller Orientierung geplant, doch die Jugendlichen dürften selbst entscheiden, worum es gehen soll.

Die Beratungsstellen der KJF in Donauwörth können eine Anlaufstelle für queere Menschen sein

„Wir beraten zu allen Themen, die Jugendliche betreffen“, sagt Clarissa Zurke, Leiterin der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Kinder- und Jugendhilfe (KJF) Donauwörth. Sie habe viele queere Jugendliche in Beratung, jedoch gehe es selten spezifisch um dieses Thema. Dennoch könnten sich Jugendliche auch mit Problemen in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität oder Sexualität an sie wenden. „Und falls wir nicht die richtige Stelle sind, dann suchen wir gemeinsam nach der richtigen Stelle.“ Beratungsstellen befinden sich in Donauwörth, Nördlingen, Oettingen und Rain. Jugendliche können selbst einen Termin vereinbaren unter Telefon 0906 746600.

Queere Jugendliche können sich an Sozialarbeiter in den Schulen im Donau-Ries-Kreis wenden

Nicht häufig, aber immer wieder komme es vor, dass Jugendliche zu Homo- oder Transsexualität beraten werden wollen, erzählt Melanie Schäffenacker. Sie leitet die Schulsozialarbeiter der KJF Soziale Angebote Nordschwaben. Schäffenacker stellt fest, dass Fragen zur Geschlechtsidentität bei Jugendlichen etwas zunehmen, womöglich weil das Thema in Medien mittlerweile sichtbarer sei. Wer Beratungsbedarf hat, kann einfach an die Tür der Sozialarbeiter im Schulgebäude klopfen, anrufen oder eine Mail schreiben, sagt Schäffenacker.