Anmelde-Rekord für Selber-g‘macht-Markt in Harburg

Der Selber-g‘macht-Markt in Harburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt. Der Markt selbst wird immer größer. So verzeichnet der Gewerbeverband auch für den Termin in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. Über 110 Händler beziehungsweise Aussteller haben sich für Sonntag, 28. September, angemeldet.

Bei der Veranstaltung, die von 11 bis 17 Uhr in der Harburger Altstadt über die Bühne geht, gibt es dem Gewerbeverband zufolge „Handgemachtes, Regionales und Besonderes“. Neben vielen Teilnehmern, die bereits bei den vergangenen sieben Auflagen vor Ort waren, seien heuer zahlreiche neue Aussteller dabei. Dies sorge zusätzlich für Abwechslung und Vielfalt im Angebot. Die Palette reiche von Handwerkskunst über Upcycling-Produkte bis hin zu Essen und Trinken aus der Region. Matthias Schröppel, Mitglied des Organisationsteams, wird in einer Pressemitteilung mit diesen Worten zitiert: „Es ist schön zu sehen, wie lebendig und vielfältig die Szene ist.“

Verkäufer bei Markt in Harburg kommen bis aus Nürnberg und vom Bodensee

Die Resonanz sei unglaublich. In diesem Jahr werde das Ausmaß des Marktes so groß, dass der Gewerbeverband in neuen Dimensionen planen müsse. Verkäufer bis aus dem Raum Nürnberg und vom Bodensee seien mit ihren Ständen vertreten. Martin Kilian, Vorsitzender des Gewerbeverbands: „Der Markt hat eine überregionale Bedeutung erreicht.“ Das sei sicher auch der Grund dafür, dass die Marke „Donauries“ den Markt unterstütze. Dies mache den Gewerbeverband Harburg stolz.

Die Logistik stelle eine Herausforderung dar. Die Vorbereitungen laufen den Verantwortlichen zufolge seit Monaten auf Hochtouren. Es gehe nicht nur um Standverteilung und Rahmenprogramm: „Wir haben inzwischen eine Größe erreicht, bei der wir auch sicherheitsrelevante Themen noch detaillierte durchdenken müssen.“ Dazu gehörten beispielsweise Rettungswege, Fluchtkonzepte und Notfallmaßnahmen.

Selber-g‘macht-Markt in Harburg: Anreise per Fahrrad und Bahn empfohlen

Angesichts der vielen Gäste, die erwartet werden, arbeite man zudem daran, die Parkmöglichkeiten auszuweiten und das gastronomische Angebot zu erweitern. Es bedürfe eines umfassenden Gesamtkonzepts. Ganz werde sich trotz der Einweiser-Dienste der Feuerwehr die Parkplatz-Problematik nicht lösen lassen. Deshalb verweisen die Organisatoren auf die Möglichkeiten, mit dem Fahrrad oder der Bahn anzureisen. (AZ)