Falsche Tochter ruft an: Rentner erkennt Betrugsversuch

Unbekannte haben mit einem altbekannten Trick versucht, einen Rentner in Donauwörth hereinzulegen. Dieser erkannte den Betrugsversuch aber sofort.

Der 84-Jährige erhielt am Mittwoch gegen 11.20 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Am Telefon meldete sich eine Frau mit weinerlicher Stimme und gab an, die Tochter des Seniors zu sein. Dieser identifizierte die Betrügerin aufgrund der anders klingenden Stimme allerdings sofort und beendete das Gespräch. Ein Schaden entstand nicht.

Laut Polizei handelt es sich in diesem Fall um einen typischen Versuch eines Trickbetrugs, bei denen sich bei den Opfern vermeintliche Angehörige in einer Notsituation melden, um diese zur Herausgabe von höheren Geldsummen zu bringen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannte Anruferin wegen des Verdachts des versuchten Betrugs eingeleitet. (AZ)