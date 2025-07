Langjähriger Schulleiter in Wolferstadt ist gestorben

Anselm Wiedemann, der langjährige Leiter der Schule in Wolferstadt, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Lehrerlaufbahn begann er nach Einsätzen in Laugna, Markt und Zusamaltheim am 1. Oktober 1960 mit seiner Frau Gertrud in Wolferstadt. 1962 wurden Wiedemann dort die Aufgaben eines Schulleiters übertragen. Neben anderen Schwerpunkten war es ihm wichtig, wie er es formulierte, „Haltungen anzubahnen und Herz und Gemüt zu bilden“. Bei seinem 40-jährigen Dienstjubiläum mit seiner Frau sprach das Schulamt von einem „Glücksfall für Lehrerberuf, den Schulverband und die Gemeinde Wolferstadt.“

Wolferstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolferstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis