Angler fängt Forelle in der Kessel: Strafanzeige

Ein junger Angler hat laut Polizei an der Kessel bei Donaumünster offenbar einen gravierenden Verstoß gegen das Fischereirecht begangen. Ein zuständiger Fischereiaufseher stellte am Montag um 17 Uhr bei einer Kontrolle nahe der Furtmühle fest, dass ein 18- jähriger Tourist in dem Flüsschen eine Bachforelle gefangen und anschließend getötet hatte.

Für diese Tierart gilt allerdings seit dem 1. Oktober die gesetzlichen Schonzeit. Die Beamten stellten die Angelrute sicher und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fischwilderei ein. (AZ)