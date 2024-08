Schwarzangler wird an Weiher bei Erlingshofen erwischt

Die Polizei hat am Montag an einem Weiher nahe Erlingshofen einen Schwarzangler erwischt. Ein Zeuge teilte den Beamten am Vormittag mit, dass sich an dem Gewässer ein Verdächtiger aufhalte. Eine Streifenbesatzung traf den 44-Jährigen und dessen Sohn, 14, beim Fischen an. Eine Erlaubnis für das Gewässer hatten sie nicht.

Die Polizisten erstatten gegen den Mann Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und stellten die verwendete Angelrute sicher. (AZ)