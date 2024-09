Aquaplaning bei Nordheim: Auto kracht gegen Leitplanke

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ist am Montagmorgen aufgrund des Unwetters passiert. Laut Polizei war gegen 7.15 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der vierspurigen Bundesstraße 2 in Richtung Augsburg unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Nordheim aufgrund plötzlich auftretenden Aquaplanings nach links schleuderte. Der Wagen des Mannes prallte gegen die linke Leitplanke. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. (AZ)