Arbeiter verletzt sich bei Sturz von Gerüst schwer

Ein Arbeiter ist am Montag auf einer Baustelle in Riedlingen verunglückt. Der 32-Jährige verletzte sich schwer.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann bei einer Firma im Landkreis Donau-Ries beschäftigt. Gegen 15.30 Uhr war der Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes in der Merianstraße tätig. Aus noch nicht bekannten Gründen verlor er auf dem Gerüst das Gleichgewicht und stürzte etwa zwei Meter tief. Das Opfer zog sich schwere Verletzungen am Fuß zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. (AZ)