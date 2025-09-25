Arbeiter verliert Bewusstsein: Betriebsunfall in Donauwörther Firma

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag in einer Firma in der Dillinger Straße in Donauwörth ereignet. Um 10.10 Uhr stürzte ein 45-Jähriger, blieb mit dem Schuhabsatz an einer Abdeckplatte hängen und stürzte rückwärts auf den Betonboden. Durch den Aufprall auf den Hinterkopf erlitt der Mann eine Platzwunde und verlor zunächst das Bewusstsein.

Er kam nach einer Behandlung vor Ort per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. Die aufnehmenden Beamten veranlassten eine Verständigung der zuständigen Berufsgenossenschaft. (AZ)