Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Arbeiter verliert Bewusstsein: Betriebsunfall in Donauwörther Firma

Donauwörth

Arbeiter verliert Bewusstsein: Betriebsunfall in Donauwörther Firma

Der Mann bleibt bei einem Sturz mit dem Schuhabsatz hängen und stürzt rückwärts auf den Betonboden. Er kommt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Arbeitsunfall kam es in Donauwörth.
    Zu einem Arbeitsunfall kam es in Donauwörth. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag in einer Firma in der Dillinger Straße in Donauwörth ereignet. Um 10.10 Uhr stürzte ein 45-Jähriger, blieb mit dem Schuhabsatz an einer Abdeckplatte hängen und stürzte rückwärts auf den Betonboden. Durch den Aufprall auf den Hinterkopf erlitt der Mann eine Platzwunde und verlor zunächst das Bewusstsein.

    Er kam nach einer Behandlung vor Ort per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. Die aufnehmenden Beamten veranlassten eine Verständigung der zuständigen Berufsgenossenschaft. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden