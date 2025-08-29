Landkreis Donau-Ries: 547 Lehrstellen sind noch unbesetzt

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im August gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. 2119 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das sind 164 Personen und damit 8,4 Prozent mehr als im Juli. Im Vergleich zum vergangenen Jahr aber waren es 6,1 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent und lag damit 0,2 Prozentpunkte über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,8 Prozent.

Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen.“ Auch viele berufliche Weiterbildungsmaßnahmen hätten geendet. Außerdem folge für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erst einmal eine Phase der Arbeitslosigkeit. „Deshalb ist bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 35 Prozent.“ Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,9 Prozent. „Viele werden im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung finden oder besuchen eine weiterführende Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium“, informiert die Expertin weiter.

Nur 49 Prozent der Arbeitslosen haben eine gute Qualifikation

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 759 Personen arbeitslos. Davon kamen 285 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit und 267 aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 602 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 174 eine Erwerbstätigkeit auf und 151 begannen eine Aus- und Weiterbildung. Der aktuelle Trend im Hinblick auf Kurzarbeit bei den Betrieben lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Bis zum 26. August gingen weniger als drei neue Anzeigen ein. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung dürften deshalb die genauen Zahlen nicht veröffentlicht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Juli waren es 12 Anzeigen für 104 Beschäftigte.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 279 Stellen wurden im August neu gemeldet. Aktuell befinden sich damit 1546 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei rund 80 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen haben nur rund 49 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen das entsprechende Qualifikationsniveau. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2024 meldeten sich im Landkreis 820 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 23 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 2,7 Prozent). Zugleich gab es 1696 Meldungen für offene Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 297 (plus 21,2 Prozent). Ende August waren 57 Bewerber noch unversorgt und 547 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. (AZ)