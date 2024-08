Arbeitslosigkeit im Kreis Donau-Ries steigt im Juli 2024

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im Juli leicht gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Insgesamt sind 1972 Menschen arbeitslos gemeldet, 137 mehr als vor einem Monat und 195 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,4 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher als im Juni. Im Vorjahr betrug die Arbeitslosenquote 2,2 Prozent.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, erklärt diese Entwicklung: „Zum einen verzeichnen wir den üblichen Saisonfaktor: In den Sommermonaten steigt die Arbeitslosigkeit immer etwas an, da Schul- und Ausbildungsabschnitte sowie berufliche Weiterbildungsmaßnahmen enden und die Betreffenden nicht immer unmittelbar danach eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen können. Aber ebenso ist die konjunkturelle Eintrübung auf unserem bisher relativ robusten Arbeitsmarkt deutlich spürbar. Wir haben 11 Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr und seit Jahresbeginn wurden fast 13 Prozent weniger Arbeitsstellen gemeldet als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.“

Arbeitslosigkeit im Kreis Donau-Ries steigt - Arbeitsagentur analysiert

Von den derzeit 1972 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 977 (plus 57 im Vergleich zum Vormonat; plus 121 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 995 (plus 80 im Vergleich zum Vormonat; plus 74 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Donau-Ries registriert. Von den Arbeitgebern wurden im Juli 274 neue Arbeitsstellen gemeldet, 48 mehr als im Juni und 32 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Donau-Ries derzeit 1697 freie Arbeitsstellen (65 mehr als vor einem Monat und 15 mehr als im Vorjahr). Bei 83 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind knapp 45 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Jetzt geht es zudem zum Endspurt auf die vielen offenen Ausbildungsplätze zum Start im Herbst 2024. Bisher blieben 619 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 120 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Alternative. Das Angebot ist breit gefächert und kann ganz einfach mit dem Handy über die Jobbörse auf www.arbeitsagentur.de abgerufen werden. Wer noch unentschlossen ist, kann sich an die Berufsberatung wenden. „Ein Ausbildungsstart ist auch noch nach dem 1. September möglich und wir vermitteln und unterstützen gerne“, so Paul.

Abschlussschüler 2025 können sich jetzt schon bewerben

Der Ferienbeginn bedeutet für alle Schüler, die im September ihr letztes Schuljahr antreten, auch den Start, um sich für Ausbildungsstellen fürs Jahr 2025 zu bewerben. Der überwiegende Teil der Ausbildungsbetriebe beginnt mit seinen Auswahlverfahren bereits im September, deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein. (AZ)