Arbeitslosigkeit ist im Agentur-Bezirk Donauwörth gestiegen

Dass es im Januar grundsätzlich mehr Arbeitslose gibt, als in anderen Monaten, ist nicht überraschend. Dennoch steigt die Zahl diesmal höher an, als erwartet. Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt: „Im gesamten Agenturbezirk, der die Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm umfasst, verzeichnen wir erstmalig seit dem Corona-Lockdown im Februar 2021 wieder eine Arbeitslosenquote von 3 Prozent.“ Die Arbeitslosenquote beträgt damit um 0,3 Prozent mehr als 2024, als sie bei 2,7 Prozent lag.

Insbesondere aus Verkehrs- und Logistikberufen, Handels- und Fertigungsberufen haben sich viele Personen arbeitslos gemeldet. Aufgrund der milden Witterung liegt die Zahl der Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen auf einem moderaten Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind deutlich mehr Menschen ohne Arbeit. Der Zuwachs an Arbeitslosen fällt ausschließlich in den Bereich der Arbeitslosenversicherung, was ein deutliches Indiz für die anhaltende Konjunkturschwäche ist.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth im Januar 2025 gestiegen. 9563 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 960 Personen mehr (11 Prozent) als im Dezember und 856 Personen beziehungsweise 10 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2991 Personen arbeitslos. Davon kamen 1629 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit und 454 aus einer Aus- oder Weiterbildung. 2032 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 696 eine Erwerbstätigkeit auf 372 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Weiterhin werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Firmen gesucht

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 694 Stellen wurden im Januar neu gemeldet (84 weniger als im Vormonat und 53 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufsbereichen Lager, Verkauf, Maschinenbau, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, Maschinen- und Anlagenführer, Berufskraftfahrer/ Güterverkehr, Kraftfahrzeittechnik, Metallbearbeitung, Schweißtechnik und im Metallbau.

Aktuell befinden sich damit 4763 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei rund 81 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur knapp 47 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Gute Chancen für Fachkräfte

„Der Arbeitsmarkt bietet auch weiterhin gute Chan­cen für qualifizierte Fachkräfte und diejenigen, die bereit sind, sich weiterzubilden und ihre Kenntnisse an das Anforderungsniveau anzupassen. Digitalisierung und Strukturwandel verändern die Berufsbilder, deshalb ist lebenslanges Lernen - auch für Fachkräfte - von immenser Wichtigkeit“, betont Königsberger.

Mitte Februar erhalten die Schüler und Schülerinnen ihr Zwischenzeugnis. Damit beginnt für die Schulabgänger und Schulabgängerinnen die letzte Phase der aktiven Bewerbungszeit um eine Ausbildungsstelle. Viele Firmen entscheiden sich in den kommenden Wochen für ihre künftigen Auszubildenden. Deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen bei den Personalchefs rechtzeitig auf dem Tisch liegen. Die Donauwörther Agenturleiterin appelliert deshalb an alle Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, mit den Bewerbungsaktivitäten jetzt richtig Gas zu geben. Unsere Beratungskräfte unterstützen dabei individuell bei Berufswahl und Stellensuche. (AZ)