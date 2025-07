Der Arbeitsmarkt im Kreis Donau-Ries stagniert

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Donau-Ries stagniert. Klar ist auch: Trotz der nach wie vor starken wirtschaftlichen Zahlen in Nordschwaben scheinen die rosigsten Zeiten vorerst vorbei. Norbert Gehring, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit in Donauwörth berichtet zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt: „Im Landkreis Donau-Ries waren im Juni insgesamt 1889 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind sechs mehr als im Mai.“ Die Arbeitslosenquote liege identisch zum Vormonat bei 2,3 Prozent. Die Eins vor dem Komma gab es nun schon länger nicht mehr.

Obwohl sich die Arbeitslosenzahlen nicht beziehungsweise nicht stark verändert haben, ist der Arbeitsmarkt dennoch ständig in Bewegung: So haben sich 631 Menschen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, davon kamen 224 aus einer Erwerbstätigkeit und 202 aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 633 Personen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 186 eine Erwerbstätigkeit auf und 155 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Im Vergleich zum Vorjahr sind aber mehr Menschen ohne Arbeit. Die Donauwörther Arbeitsagentur verzeichnet ein Plus von 54 Personen. Die Arbeitslosenquote lag im Juni 2024 ebenfalls bei 2,3 Prozent.

Hohes Niveau des Arbeitsmarktes im Kreis Donau-Ries

„Die konjunkturelle Lage wird seit geraumer Zeit auch am Arbeitsmarkt durch gestiegene Zahlen an arbeitssuchenden Menschen sichtbar. Jobsuchende treffen auf Unternehmen, die aufgrund der aktuellen Lage sehr zurückhaltend bei Neueinstellungen sind. Positiv hervorzuheben ist das immer noch hohe Niveau und der im Vergleich zum Vorjahr steigende Zugang an gemeldeten Arbeitsstellen“ fasst Gehring zusammen.

Er appelliert aber auch an Unternehmen und Arbeitssuchende, die Angebote der Agentur für Arbeit zur Qualifizierung zu nutzen, da ein Großteil der Stellen (80 Prozent) auf Fachkraftniveau oder höher ist. Auch an die Jugendlichen, die noch unschlüssig oder ohne Ausbildungsplatz sind geht der Appell der Agentur, sich umgehend mit der Berufsberatung in Verbindung zu setzen und das Beratungs- und Ausbildungsvermittlungsangebot der Agentur für Arbeit anzunehmen, „denn eine abgeschlossene Ausbildung sei fast immer ein Garant für ein erfolgreiches Erwerbsleben“.

Gesucht werden Spezialisten im Landkreis Donau-Ries

Die Unternehmen suchen derweil weiterhin Mitarbeitende: 241 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (50 weniger als im Vormonat, aber 15 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen „sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“, verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Baugewerbe. Aktuell befinden sich damit 1542 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei knapp 80 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. (AZ)