1200 Fendt-Mitarbeiter streiken in Bäumenheim für mehr Lohn

Mehr als 1000 Arbeitnehmer haben sich am Dienstagvormittag bei Fendt Caravan in Bäumenheim versammelt, um für acht Prozent mehr Lohn zu demonstrieren.

In Bäumenheim am Werksplatz von Fendt Caravan demonstrieren am Dienstagvormittag 1200 Mitarbeiter von Agco Fendt und Fendt Caravan für acht Prozent mehr Lohn. (AZ)