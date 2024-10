"46 Firmlinge mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt"

„Eingeladen zum Fest des Glaubens sind wir, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, euch darf ich alle herzlich begrüßen“, so Pfarrer Markus Lidel nach dem feierlichen Einzug. Er begrüßte auch den Firmspender Herrn Domkapitular Monsignore Harald Heinrich in der voll besetzten Kirche Maria Immaculata in Asbach-Bäumenheim zu diesem besonderen Tag der Hl. Firmung. In seiner Predigt sprach Heinrich von zwei Sprachen, die man schon von Kindheit her lernt, die Sprache der Welt, die lautet: "mach was aus deinem Leben, schau das du einen vernünftigen Beruf bekommst, lerne etwas, sei erfolgreich, usw. und die Sprache Gottes, diese beinhaltet einen entscheidenden Unterschied, nämlich zwei Wörter „liebet einander." Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir einigermaßen nett zueinander wären oder freundlich, aber es ist mehr. Niemanden ausgrenzen, vergeben, auch wenn ich im Recht bin, Vergebung annehmen, verzeihen, immer wieder neu Vertrauen schenken, Gutes tun, hilfsbereit sein, usw., wir alle versuchen sie zu lernen, ein ganzes Leben lang, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Diese Sprache, sollen wir leben, jeden Tag neu, dort wo wir sind, ob in der Schule, im Verein oder in der Familie, das ist sehr anstrengend, eine große Herausforderung, aber darum geht es ein Leben lang, die Sprache Gottes und nicht um die Sprache der Welt. Hierbei unterstützen euch eure Firmpaten, so tut es auch Gott, nicht nur in schönen Zeiten, sondern immer." Anschließend breitete er seine Hände über jeden Firmling aus und sprach „Sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Hl. Geist, der Friede sei mit Dir, alles Gute und Gottes Segen.“ Am Ende des Gottesdienstes lud Pfarrer Markus Lidel zum Stehempfang und bedankte sich bei den Firmlingen, den Paten, dem Firmspender Domkapitular Heinrich, bei den Kirchenmusikern Andreas Waldyra und Benedikt Pietsch, beim Cantare Chor aus Druisheim unter der Leitung von Simone Bissinger, beim Pastoralrat, sowie bei Gemeindereferentin Frau Anja Konrad-Müller.

