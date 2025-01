Beim Aussendungsgottesdienst an Neujahr freute sich Pfarrer Markus Lidel zusammen mit P. Jith Pallivathukkal so viele Sternsinger sowie auch Gemeindemitglieder der Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech begrüßen zu können. Die Sternsingeraktion 2025 steht unter dem Motto, „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ stellte er zu Beginn fest, bei der ihr euch für die Achtung, den Schutz und die Umsetzung deren Rechte einsetzt. Beim Predigtspiel schlüpfte eine Sternsingerin in die Rolle einer Reporterin des Bethlehemer Boten, um über die erstaunlichen Ereignisse im Ort zu berichten. Sie stellte zwei Hirtenkindern (ebenfalls zwei Sternsingerinnen), die in der Nähe des Stalls mit ihren großen Geschwistern Schafe gehütet hatten verschiedene Fragen, was es mit der Geburt des kleinen Kindes und mit den drei Königen, die dem Stern folgten und die Suche nach einem König auf sich hatte. Diese waren sichtlich erstaunt, dass sich die Könige vor dem kleinen Kind in der Krippe hinknieten und Gebete sprachen, das konnten sie gar nicht glauben. Dachten sie doch eher, dass sie gleich wieder abziehen würden, wenn es sich um ein kleines Kind handelt, dass sie vorgefunden haben. „Doch dem war nicht so und irgendwie hat sich das alles normal angefühlt“, meinte eine und die andere stimmte dem auch zu, aber fügte hinzu „irgendwie war es doch etwas Besonderes“ und dann noch die Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe für das Königskind. „Also ist tatsächlich ein König in Bethlehem geboren worden“, stellte die Reporterin am Ende fest. Pfr. Lidel fügte ergänzend hinzu, dass Gott auch uns die Königswürde schenkt und die die Sternsinger deutlich machen, wenn sie sich für Kinder einsetzen, deren Rechte nicht geachtet werden. Er segnete Kreide, Weihrauch und Sternsinger, die in den nächsten Tagen den Segen in die Häuser bringen und dies mit der Kreide an die Türen schreiben. Er dankte bereits im Voraus allen Sternsingern, sowie allen Beteiligten des Gottesdienstes und allen Spendern.

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarreiengemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betlehem Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis