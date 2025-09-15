Bäumenheimer Stockfreunde verpassen Stockerl knapp

Zu fünft waren sie nach Hausen angereist, wo das 13. Pokalturnier der Stadt Dillingen ausgetragen wurde, standen doch 10 anstrengende Spiele im Elferfeld an und ein Wechselspieler war somit sinnvoll. Dass dabei ein fünfter Platz bei solch starken Gegnern herauskommen sollte, hatten sie sich nicht träumen lassen. Im ersten Spiel gegen die starken Lauinger konnte die Mannschaft, bestehend aus Susanne Zinsmeister, Anita Steidl, Richard Helbing sowie die Routiniers Peter Haubner und Siegfried Krauth, keinen Stich machen und verlor 2 zu 7. Um so besser lief es gegen Wertingen, das Spiel gewannen sie haushoch mit 13 zu 1. Die nächste Begegnung gegen den Gastgeber SC Hausen verlief äußerst unglücklich. Eine 6:1 Führung nach 3 Kehren schmolz in den restlichen 3 Kehren wie Schnee in der Sonne dahin. Am Ende gab es sogar eine 6 zu 7 Niederlage. Um so besser lief es danach. Mit guten Leistungen und voller Konzentration gewannen die Bäumenheimer die nächsten 3 Spiele gegen Dischingen, Rain und die starken Augsburger. Im weiteren Verlauf wurden die Ergebnisse wechselhaft. Es gab gewonnene Begegnungen gegen Fügen und Gundelfingen, aber auch eine Niederlage gegen Schondorf und das Team bekam eine 2 zu 12 Klatsche von Höchstädt. Wegen den guten Leistungen und dem tollen Zusammenhalt im Team, freuten die fünf Stockschützen sich um so mehr über den 5. Platz in der endgültigen Ergebnisliste. Sieger des Stadtpokals wurde der EC Augsburg vor SSC Höchstädt. Der letzte Platz auf dem Podest war für SC Hausen. Mit einem Sieg gegen die Hausener hätten die Bäumenheimer den bronzenen Rang erreicht. ESV Rain erkämpfte sich den 7. Rang. Falls Interesse besteht diesen Sport näher kennenzulernen, kann man zu den Trainingszeiten der Stockfreunde Bäumenheim am Hamlarer Baggersee vorbeikommen und es unverbindlich ausprobieren. Im Internet und auf Facebook sind hierzu nähere Informationen vorhanden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!