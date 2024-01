Betrunkener kracht in entgegenkommendes Auto und flüchtet

Ein Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Als die Unfallgegnerin ankündigt, die Polizei zu verständigen, fährt er einfach davon.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Asbach-Bäumenheim einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige in der Nacht zu Silvester gegen 1.45 Uhr im Krautgartenweg unterwegs. Dort kam er von der Fahrbahn ab und prallte in den entgegenkommenden Wagen einer 23-Jährigen. Nachdem die Frau dem Unfallverursacher sagte, dass sie die Polizei verständigen werde, flüchtete er.

Der 32-Jährige konnte von Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth in seiner Wohnung aufgefunden werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher. Strafanzeigen wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle waren zudem die Folge. (AZ)