Das FCA Jugend Fußball Camp gastiert beim TSV Bäumenheim

„Trainieren wie die Profis“ – FCA-Fußballschule zu Gast beim TSV Bäumenheim. Vom 4. bis 8. August war die FCA-Fußballschule präsentiert von LEW zu Gast beim TSV Bäumenheim. 60 fußballbegeisterte Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren erlebten abwechslungsreiche Ferientage ganz im Zeichen des Fußballs. Auf dem Programm standen spannende Trainingseinheiten angeleitet von qualifizierten FCA-Trainern, in denen die Kinder unter anderem an ihrer Technik, ihrem Dribbling und dem Torschuss feilen konnten. Verschiedene Turnierformate am Nachmittag sorgten zusätzlich für viel Abwechslung und jede Menge Spaß. Ein besonderer Höhepunkt des Camps war der Stadionausflug in die WWK Arena. Gemeinsam ging es mit dem Reisebus nach Augsburg, wo die Kinder einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Arena werfen konnten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im VIP-Bereich sorgte der Besuch eines Profispielers des FC Augsburg mit Autogrammen und Fotos für strahlende Gesichter. Zum Abschluss des Feriencamps wurde die legendäre Camp-EM ausgetragen. In spannenden Spielen zeigten die Kinder noch einmal ihr ganzes Können, ehe alle Teilnehmenden mit einer Urkunde, einer Medaille und einem FCA-Ball ausgezeichnet wurden. Ein herzlicher Dank geht an das gesamte Trainerteam der FCA-Fußballschule sowie an alle Helferinnen und Helfer, die das Camp über die gesamte Woche tatkräftig unterstützt haben. Ebenso danken wir dem Goldenen Hirsch Donauwörth, welcher alle Kinder und Trainer die ganze Woche hervorragend mit Essen versorgt hat. Der TSV Bäumenheim blickt auf eine rundum gelungene Ferienwoche zurück und freut sich schon jetzt darauf, die FCA-Fußballschule auch in Zukunft wieder in Bäumenheim begrüßen zu dürfen.

