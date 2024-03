Ein 13-Jähriger stiehlt im Supermarkt in Bäumenheim

Ein 13-Jähriger hat einige Waren aus einem Supermarkt in Bäumenheim gestohlen. Bei der Tatausführung hatte er ein Messer bei sich.

Am Mittwoch hat ein 13-Jähriger in einem Supermarkt in Bäumenheim gestohlen. Gegen 17.20 Uhr entwendete er in einem Supermarkt im Josef-Dunau-Ring Waren in einem einstelligen Eurobereich. Der Bub führte ein Einhandmesser während der Tatausführung mit sich. Das wurde von den Polizisten im Anschluss sichergestellt. (AZ)