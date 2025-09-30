"Ein offenes Herz für Gott haben, damit er euch reich beschenken kann.“

Nach dem feierlichen Einzug begrüßte Pfarrer Markus Lidel 52 Firmlinge, Paten und Eltern, die zu diesem besonderen Fest des Glaubens gekommen waren und hieß Firmspender H. H. Weihbischof Florian Wörner herzlich willkommen. Wörner freute sich die Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech, was auch Stärkung heißt, vornehmen zu dürfen und betonte, dass wir uns diese Kraft nicht selbst zurechtlegen können, diese sei von Gott selbst und kommt durch den Heiligen Geist in uns. Mit seiner Aussage: stellen wir uns vor wir hätten einen Wunsch frei, was würden wir uns wünschen, begann er seine ansprechende und tiefsinnige Predigt. Gerade zu Beginn des neuen Schuljahres sind diese sehr zahlreich, gute Noten und dass man gut vorwärtskommt, besonders Frieden, die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Er leitete über ins AT, Jesaja 11, in der König Salomo, bei Gott eine Bitte frei hat. Man könnte nun meinen, dass so ein großer König sich eine gut gefüllte Staatskasse, ein großes Heer zur Verteidigung seines Landes oder einen guten Stand in der Bevölkerung wünschen wird: - nichts dergleichen. Er wünschte sich von Gott wörtlich: "Gib Deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er Dein Volk gut regieren kann." Diese Bitte wurde ihm gewährt. König Salomo ist ein äußerst weiser Herrscher geworden. Wörner stellte fest, dass es auch für euch unmittelbar vor der Firmung ganz wichtig ist, ein offenes Herz für Gott zu haben, damit er euch reich beschenken kann, das Geschenk das Gott macht, ist sein Heiliger Geist. Anschließend erläuterte er sehr genau, die 7 Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Danach breitete er seine Hände über jeden Firmling aus und sprach „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, dem Hl. Geist, der Friede sei mit Dir.“ Am Ende lud Pfarrer Markus Lidel zum Stehempfang und bedankte sich bei Weihbischof Wörner, den Firmlingen, den Paten, beim Organisten Andreas Waldyra, dem Chor unter der Leitung von Simone Bissinger und beim Pfarrgemeinderat.

