In der Generalversammlung des Schützenvereins Diana Hamlar im März 2024 wurde die Satzung geändert und eine Jugendordnung installiert. Kürzlich fand nun die erste Jugend-Generalversammlung statt. 18 Jugendliche und Erwachsene waren ins Schützenheim der VSG gekommen. Jugendvorsitzende Sofie Franke gab einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die Jugendlichen nahmen regelmäßig an den Trainingseinheiten durch die fünf Trainer teil. Zahlreiche Turniere und die Schwäbischen Meisterschaften im 3D- und FITA-Bogenschießen wurden besucht. Ein regelmäßige Jugendstammtisch wurde ins Leben gerufen, Schafkopfunterricht und das Training im Luftgewehrschießen. Die Hochwasserkatastrophe im Juni 2024 mit der schweren Beschädigung des Schützenheims war für die Jugendlichen ein schlimmer Einschnitt. Der extra im Januar 2025 beschaffte Schießschrank fürs Indoor-Bogenschießen in der kalten, dunklen Jahreszeit kann nicht mehr benutzt werden. Das Training muss unter Notbedingungen in einer kleinen Halle stattfinden. Der Jugendstammtisch kam zum Erliegen. Sofie Franke bedauerte, dass die Gemeinschaft unter den aktuellen Gegebenheiten sehr leide. Schriftführerin Sophie Paulus berichtete über die Jugendstammtische im ersten Halbjahr. Kassier Julius Fäth berichtete über den Kassenstand des Jugendkontos. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Jugendvorsitzende: Sofie Franke, 2. Vorsitzender neu: Fabian Wolff (vorher Max Frank), Schriftführerin: Sophie Paulus, Kassier: Julius Fäth, Beisitzer: Moritz Frank Unter der Rubrik Wünsche und Anträge war der größte Wunsch ein Nachtschießen im Parcours verbunden mit einer Nachtwanderung und anschließendem Übernachten und Filmeabend im eigenen Schützenheim. Schützenmeister Thomas Barfüßer bedankte sich nach den Abschlussworten von Sofie Franke ebenfalls bei allen für ihre geleistete Arbeit und ihre Aktivitäten im Verein. Er versicherte, dass die Vorschläge aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt werden.

