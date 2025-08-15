Ferienprogramm der FF Asbach-Bäumenheim

Vor Kurzem fand das allseits beliebte Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Asbach-Bäumenheim statt. Die 40 teilnehmenden Kinder stellten sich mehreren Stationen mit feuerwehrtechnischem Bezug, wie z.B. Löschen eines "Brandhauses" oder der Umgang mit der Wärmebildkamera und Rettungsschere. So konnten sie ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen und einen Vorgeschmack auf die Kinderfeuerwehr erhalten. Natürlich durfte das obligatorische Eis zur Erfrischung für alle Kinder und Betreuer nicht fehlen.

