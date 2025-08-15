Icon Menü
Asbach-Bäumenheim: Ferienprogramm der FF Asbach-Bäumenheim

Asbach-Bäumenheim

Ferienprogramm der FF Asbach-Bäumenheim

Von Benjamin Höck
    • |
    • |
    • |
    Gruppenfoto aller Teilnehmer samt Betreuer-Team
    Gruppenfoto aller Teilnehmer samt Betreuer-Team Foto: Benjamin Höck

    Vor Kurzem fand das allseits beliebte Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Asbach-Bäumenheim statt. Die 40 teilnehmenden Kinder stellten sich mehreren Stationen mit feuerwehrtechnischem Bezug, wie z.B. Löschen eines "Brandhauses" oder der Umgang mit der Wärmebildkamera und Rettungsschere. So konnten sie ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen und einen Vorgeschmack auf die Kinderfeuerwehr erhalten. Natürlich durfte das obligatorische Eis zur Erfrischung für alle Kinder und Betreuer nicht fehlen.

