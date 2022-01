Asbach-Bäumenheim

10:32 Uhr

Garage in Bäumenheim gerät durch Glutreste in Brand

In Bäumenheim rückte die Feuerwehr am Neujahr zu einem Garagenbrand aus.

Ein Mann in Bäumenheim füllte Asche in eine Restmülltonne, die in seiner Garage untergebracht war. An Neujahr geriet diese durch Glutreste in Brand.

Eine Garage in Bäumenheim ist am Neujahrstag zur Mittagszeit in Brand geraten. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Der Garagenbrand in der Beethovenstraße wurde der integrierten Leitstelle in Augsburg um 12.05 Uhr gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, der Besitzer brachte zuvor einen Gasgrill und sein Auto in Sicherheit. Die Garage wurde durch die Flammen schwer beschädigt, durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte aber zum Glück ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus verhindert werden. Der 39-jährige Bewohner des Hauses hatte nach eigenen Angaben Aschreste in der Restmülltonne entsorgt, welche in der Garage stand. Das tat er nach Angaben der Polizei im Glauben, die Asche sei bereits abgekühlt. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, die Polizei prüft das Vorliegen möglicher Ordnungswidrigkeiten. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst konnte abrücken, da bei dem Brand niemand verletzt wurde. In diesem Zusammenhang bitten Polizei und Feuerwehr darum, sensibel mit Ascheresten -ob aus Grill oder Ofen- umzugehen und zum Entsorgen grundsätzlich nicht entflammbare Behältnisse wie zum Beispiel Eisen oder Metall zu wählen. Erst wenn sichergestellt ist, dass keine Brandgefahr mehr besteht, darf Asche im Restmüll entsorgt werden. Windgeschützt können Holz- oder Kohlereste tagelang glimmen und unbemerkt eine Katastrophe auslösen, teilt die Polizeiinspektion Donauwörth mit. (dz)

