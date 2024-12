Gemeinsame Weihnachtsfeier Schützenverein Diana Hamlar und VSG Asbach-Bäumenheim

Kürzlich fand die gemeinsame Weihnachtsfeier des Schützenvereins Diana Hamlar und der VSG 1900 Asbach-Bäumenheim statt. Herbergsuche wie vor 2024 Jahren – so beschrieb 1. Schützenmeister Thomas Barfüßer die Situation des Schützenvereins Diana Hamlar in seinen Eingangsworten. Wie Maria und Josef zu Zeiten von Jesu Geburt hat der Verein seit der Hochwasserkatastrophe Anfang Juli kein Dach mehr über dem Kopf. Aber anders als damals wurden die Hamlarer unverzüglich und mit offenen Armen von der VSG Bäumenheim aufgenommen. Besser kann man den Weihnachtsgedanken nicht erlebbar machen. Thomas Barfüßer dankte der VSG und insbesondere 1. Schützenmeister Mathias Uhl für die herzliche Kameradschaft, den tollen Zusammenhalt und die großzügige Unterstützung in allen Bereichen. Die gemeinsame Weihnachtsfeier wurde stimmungsvoll musikalisch umrahmt von Ingrid Scheller mit ihren zwei Begleiterinnen. Der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Er lobte die fleißigen Trainer, die trotz der schwierigen Situation das Jugend- und Erwachsenentraining aufrecht erhielten. Die VSG ermittelte den besten Schützen des Abends, der die von Franz Müller gestiftete Weihnachtsscheibe erhielt. Sie gewann Benedikt Gerstner. Anschließend wurden die Könige und Vereinsmeister der Diana Hamlar Schützen und Bogenschützen geehrt. Schützenkönigin und Vereinsmeisterin Luftgewehr/Luftpistole wurde Susanne Klein. Wurstkönig wurde Heinz Tönnis, Brezenkönig Rudolf Reitschuster. Den Titel des Vereinsmeisters sicherte sich Andreas Tönnis. Jugendkönig und Jugendvereinsmeister wurde Manuel Tönnis, der sich auch beim Bogenschießen FITA den Titel des Vereinsmeisters holte. Vereinsmeisterin FITA sowie im 3D Wettbewerb wurde Sofie Franke. 3D-Sieger bei den Jungen wurde Martin Wolff. Norbert Singer, Gabi Patzer sowie Franz Rößner und Brigitte Kundinger-Schmidt gewannen bei den Erwachsenen die Vereinsmeisterschaften FITA sowie 3D.

