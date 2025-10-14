Großzügige Unterstützung für junge Leser

Die Gemeindebücherei Asbach-Bäumenheim darf sich über eine wertvolle Spende freuen: Die Juventas-Stiftung unter der Leitung von Johann Streitberger hat auf Anfrage des Büchereiteams schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe zugesagt. Ziel der Initiative war es, die Aufenthaltsqualität in der Bücherei zu verbessern und das Angebot für Kinder und Jugendliche zu erweitern. So wurden unter anderem großformatige Spiele wie „4-Gewinnt“ und ein „Wackelturm“ aus Holz angeschafft, die ausschließlich vor Ort genutzt werden können und zum gemeinsamen Spielen einladen. Darüber hinaus bereichern zahlreiche neue Kinder- und Jugendbücher, Sachliteratur sowie Brettspiele nun den Bestand der Bücherei und stehen zur Ausleihe bereit. Das Team der Gemeindebücherei zeigt sich dankbar für die großzügige Unterstützung: „Die schnelle und unkomplizierte Hilfe der Juventas-Stiftung ist ein bedeutender Beitrag zur Förderung junger Menschen in unserer Gemeinde.“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!