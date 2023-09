Gutscheine, Bier und ein Holzfäller: Das ist auf dem Volks- und Kinderfest geboten

Es ist wieder so weit: Das Kinder- und Volksfest in Bäumenheim findet von Donnerstag bis Sonntag statt. Für wen es Gutscheine gibt und was heuer ausfällt.

Von Donnerstagabend bis Sonntag ist an diesem Wochenende wieder ganz Bäumenheim und Umgebung auf den Beinen, um gemeinsam das Volks- und Kinderfest zu feiern. Seit Anfang des Jahres befasst sich das Organisationsteam der Gemeinde mit dem Fest, damit alles reibungslos über die Bühne gehen kann, wie Bürgermeister Martin Paninka verrät. Es werde alles nach dem altbewährten Konzept ablaufen - bis auf eine Sache.

Los geht es am Donnerstagabend mit einem Standkonzert am Haus der Vereine mit dem Musikverein Asbach-Bäumenheim, der Begrüßung durch Paninka und dem offiziellen Bieranstich. Es folgt der Tag der Betriebe am Freitag, der um 14 Uhr beginnt, um 16 Uhr dann mit der offiziellen "After-Work-Party" mit der Band "Duo Let's Dance" eingeläutet wird. Abgelöst wird diese um 20 Uhr von der Band "Partyhexen".

Es gibt Gutscheine der Gemeinde Bäumenheim für das Volks- und Kinderfest

Am Samstag ist der große Senioren- und Familiennachmittag - neben dem Festzug ein persönliches Highlight von Bürgermeister Paninka: "Es ist immer schön zu sehen, wie generationsübergreifend alle zusammen kommen - von ganz Jung bis ganz Alt." Die Gemeinde habe Gutscheine an alle Senioren ab 70 Jahren für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen verschickt, ebenso wie an Kinder zwischen drei und 16 Jahren für ein Getränk und eine Portion Pommes. Gleiches gilt für Menschen, die sich ehrenamtlich in der Gemeinde einbringen, wie unter anderem Schülerlotsen, Helferinnen und Helfer der Tafel, Ehrenbürger, Vereinsvorsitzende sowie die Gemeinderäte. "Das ist natürlich symbolisch zu verstehen, der Gutschein spiegelt nicht den großen Wert der geleisteten Arbeit wieder, aber er ist eine kleine Anerkennung", so Paninka.

Am Sonntag spielt der Musikverein Asbach-Bäumenheim ab 9.30 Uhr zum Frühschoppen auf, um 10.30 Uhr zeigt Werner Brohammer, der erfolgreichste Sportholzfäller des Landes, seine Künste. "Normalerweise ist am Sonntag immer ein Gottesdienst im Zelt", sagt Paninka. Dieses Jahr jedoch fahre die Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech zu einer Bergmesse ins Allgäu und habe schon frühzeitig signalisiert, dass der Gottesdienst nicht zustande kommen könne. Den Mittagstisch ab 11.30 Uhr begleitet wieder der Musikverein, bevor um 14 Uhr der Kinder- und Vereinsfestzug durch die Gemeinde startet. "Es ist nach wie vor toll, wenn die Kinder in den Kostümen einen riesen Spaß haben", sagt Paninka. Im Anschluss gibt es ein Kinderprogramm und Musik von DJ Helmut, bevor ab 18 Uhr bei gemütlicher Bierzeltatmosphäre die Musikkapelle "UNS" spielt.

Der Festumzug ist eines der Highlights bei dem Bäumenheimer Fest

Und wie steht es mit dem Bier? Genau könne man nicht sagen, wie viel Liter man für das Volks- und Kinderfest gebraut habe, heißt es auf Nachfrage aus dem Hause Unterbaarer. Aber: "Es ist definitiv genug da." (lrs)