Haushalt 2024: Bäumenheim backt kleinere Brötchen

Auf die Gemeinde Asbach-Bäumenheim kommen in den nächsten Jahren enorme finanzielle Herausforderungen zu. Deshalb wurde bei den Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 genau darauf geachtet, wofür Geld ausgegeben wird - und wofür nicht. Dementsprechend fällt der Haushalt - nach zwei Rekordhaushalten mit jeweils über 30 Millionen Euro - heuer geringer aus. Oder wie Bürgermeister Martin Paninka es ausdrückt: „Wir backen in diesem Jahr nun wieder etwas kleinere Brötchen.“

Das diesjährige Haushaltsvolumen beträgt 28,5 Millionen Euro. Unverändert bleiben dabei die Hebesätze der Grundsteuer A und B, die seit 1980 konstant sind. Der Verwaltungshaushalt wurde mit rund 18,5 Millionen Euro angesetzt (Vorjahr circa 21 Millionen Euro). Die größten Einnahmen generiert die Gemeinde aus der Gewerbesteuer mit rund 9,4 Millionen Euro, aus der Einkommensteuerbeteiligung mit rund 3,4 Millionen Euro, mit der Umsatzsteuerbeteiligung mit circa einer Million Euro und aus der Grundsteuer A und B mit insgesamt 653.000 Euro.