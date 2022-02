Jugendliche randalieren in Bäumenheim: 10.000 Euro Schaden

Drei Jugendliche haben in Bäumenheim großen Schaden angerichtet. Durch Zeugenaussagen konnten sie von der Polizei ausfindig gemacht werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben drei Jugendliche erheblichen Schaden in Bäumenheim angerichtet. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war das Trio um zwei 14-Jährige und einen 15-Jährigen gegen 00.10 Uhr in Bäumenheim unterwegs. Alle drei stammen aus der näheren Umgebung. Ein Anwohner kontaktierte die Polizei über den Notruf, weil die Jungen dabei auch seine Haustür beschädigt hatten. Von der Polizei wurde eine Tatortbereichsfahndung eingeleitet. Durch die Polizisten wurden über die in Mitleidenschaft gezogene Haustür hinaus auch noch umgeworfene Blumenkübel und sieben beschädigte Autos festgestellt, an denen die Beamten abgetretene Außenspiegel, einige Dellen und Kratzer erkannten.

Durch die Hilfe von Zeugen wurden die drei Tatverdächtigen schließlich in einem Haus in der Donauwörther Straße festgenommen. Alle waren nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert. Zwei von Ihnen wurden sogar vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Jungen wurden nach anschließend an ihre Eltern übergeben. Es folgt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. (dz)