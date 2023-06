Kunststoffcontainer gerät in Asbach-Bäumenheim in Brand

Bei einem Feuer auf einem Asbach-Bäumenheimer Firmengelände kommt es am Mittwoch zu starker Rauchentwicklung. Die Polizei bittet um Hinweise zur Brandursache.

Auf dem Freigelände eines Industriebetriebes in der Fendtstraße in Asbach-Bäumenheimein ist am Mittwoch um 15.58 Uhr ein Kunststoffcontainer in Brand geraten. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung, die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zu keiner Zeit war ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude zu befürchten. Personenschäden entstanden ersten Erkenntnissen zufolge nicht, berichtet die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht beziffert. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth ermitteln derzeit die Brandursache. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/70667-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. (AZ)

