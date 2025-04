Neuwahlen beim Kulturclub Bäumenheim

Der Kulturclub Bäumenheim hat erfolgreich seine Neuwahlen für das Jahr 2025 durchgeführt. Nach zwei Jahren der erfolgreichen Vereinsarbeit wurde der neue Vorstand gewählt, der weiterhin mit frischem Elan in die Zukunft blickt. Die Mitglieder wählten Karin Kewenbaum zur 1. Vorsitzenden, während Martina Bösele als 2. Vorsitzende an ihrer Seite steht. Für die neu besetzte Position des Kassiers wurde Anna Kewenbaum gewählt, und Rebecca Gumpp übernimmt das Amt des Schriftführers. Zudem wurden Barbara Jung, Christian Bösele und Philipp Bösele als Beisitzer gewählt. Besonders hervorzuheben ist, dass der Vorstand von einer starken Frauenvertretung geprägt ist. Die Posten des Schriftführers und des Kassiers wurden bei dieser Wahl neu besetzt, während der Rest des Vorstands in bewährter Konstellation bleibt. Der Kulturclub blickt nun optimistisch auf die kommenden Jahre und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche und kreative Vereinsarbeit sowie auf viele weitere Jahre voller Kultur und Gemeinschaft in Bäumenheim.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.