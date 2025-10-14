Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech: Landrat Rößle referierte über „1000 Schulen für unsere Welt"

Beim Vortragsabend in der Pfarrkirche Maria Immaculata informierte Landrat Stefan Rößle mit seinem Team über den Verein „1000 Schulen für unsere Welt“. In seiner Begrüßung der mehr als 100 Besucher blickte Pfarrer Markus Lidel auf das Jahresthema „LebensWERT“ der Pfarreiengemeinschaft zurück, das im Engagement für weltweite Gerechtigkeit seinen Abschluss finde. Illustriert von eindrucksvollen Bildern berichtete Rößle, Vereinsvorsitzender und Ideengeber der gleichnamigen Initiative kommunaler Spitzenverbände in Deutschland, über seine private Uganda-Reise, die ihn 2024 zu geförderten Schulbauten bzw. Schulen mit Renovierungsbedarf geführt hatte. Schulen stünden für Entwicklung: „Alle großen Probleme hängen an der Bildung.“ Gerade die Kirche sei ein verlässlicher Motor. Von derzeit bundesweit 300 Projekten würden 100 aus unserem Landkreis unterstützt; 1000 Schulen blieben das Ziel, auch über seine Amtszeit hinaus. Der aus Uganda stammende Nördlinger Kaplan Jerome Muyunga betonte: „Es ist eine große Freude, wenn jemand an uns denkt“, denn die Alltagskulturen seien von Armut und Arbeitslosigkeit geprägt. Doch Bildung erhöhe die Lebenschancen, und der Schulbau sei nicht so aufwändig wie bei uns. Martin Stumpf informierte als Vorsitzender über den Nördlinger Verein „Vier Steine für Afrika“. Im Bestreben, „über die Zeit etwas Nachhaltiges zu schaffen“, hätten die beiden Vereine schon 25 Projekte mit Partnern vor Ort verwirklicht. Aus dem Spenderkreis schilderte Marina Lesiak-Kienmoser ihre Erfahrung, dass Schulen auch Brücken menschlicher Verbundenheit seien: „Wir haben so mehr zurückbekommen als gegeben.“ Der Vortragsabend gab zudem den Impuls für das gemeinsame Spendenprojekt einer „PG Schmutter-Lech Schule" in Uganda, Rößle benannte erste großzügige Zuwendungen. Mit Kerzen der Pfarreiengemeinschaft bedankte sich Pfarrer Lidel bei den Vortragenden: „Es gilt Licht in die Welt zu bringen!“ Ein Stehempfang des Pastoralrats lud danach zum Gesprächsaustausch ein.

