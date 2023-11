Polizei landet Fahndungstreffer bei der Kontrolle eines 42-Jährigen in Bäumenheim

In Bäumenheim wird die Polizei auf einen 42-Jährigen aufmerksam. Sein E-Scooter hat keine Kennzeichenpalette. Eine Fahrerlaubnis entzog ihm ein Gericht.

Einer Streife der Polizeiinspektion Donauwörth ist in der Neuen Straße in Bäumenheim der Fahrer eines E-Scooters ohne Kennzeichenplakette aufgefallen. Zudem hatte der 42-Jährige keinen vorgeschriebenen Haftpflichtversicherungsvertrag für seinen Roller abgeschlossen. Damit sei die Fahrt an Ort und Stelle beendet gewesen, berichtet die Polizei. Die erforderliche Fahrerlaubnis hatte das Amtsgericht Lahr dem Mann ferner bereits 2022 entzogen, wie die Beamten herausfanden.

Darüber hinaus ergab sich bei einem Datenabgleich im Polizeicomputer auch noch ein Fahndungstreffer gegen den 42-Jährigen. Gesucht wird er aber nicht per Haftbefehl, sondern wegen offener, persönlicher Daten. Strafanzeigen wegen Verdachts auf Fahren ohne Versicherungsschutz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis waren am Ende die Folge. (AZ)