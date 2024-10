Rekordbeteiligung beim 3. Asbach-Bäumenheimer Bürgerschießen

Die dritte Auflage des Asbach - Bäumenheimer Bürgerschießens war ein voller Erfolg. Die Vereinigte Schützengesellschaft Asbach-Bäumenheim veranstaltete nach dem großen Anklang der letzten beiden Jahre erneut das Preisschießen. Die letztjährige Teilnehmerzahl konnte noch einmal überboten werden. Insgesamt nahmen 260 Starter mit 52 Mannschaften teil. Jeder Schütze durfte 10 Schuss abgeben, bei denen jeweils die Nachkommastelle des Ergebnisses gewertet wurde. Somit haben auch unerfahrene Schützen die gleichen Chancen wie Geübte. Das Schießen fand an vier Tagen statt, an denen das Schützenheim voll besucht war. In verschiedenen Wertungen gab es Getränkegutscheine und den Gemeindewanderpokal zu gewinnen. Eingeladen waren alle Vereine, Firmen, Familien und Freundeskreise Bäumenheims. Schützenmeister Mathias Uhl zeigt sich höchst erfreut über die große Beteiligung: „Wir waren positiv überrascht, dass wir die hohe Teilnehmerzahl vom Vorjahr nochmals überbieten konnten. Alle Interessierten am Schießsport sind weiterhin eingeladen, während der Trainingszeiten im Schützenheim vorbeizuschauen“. Der Höhepunkt des Schießens war die Siegerehrung am traditionellen Weinfest, das die Schützen veranstalten. Bürgermeister Martin Paninka, Stifter des Wanderpokals und Ingo und Bianca Trabert, Sponsoren der Getränkepreise, ließen es sich nicht nehmen, persönlich an der Siegerehrung anwesend zu sein. Gewinner in der Mannschaftswertung und somit des Gemeindepokals wurden die „Hüttenfreunde“ mit 263 erreichten Punkten. Den ersten Platz der Meistbeteiligung sicherten sich die „Diana Hamlar“ und wie schon im Vorjahr die „Bäumenheimer Stockfreunde“ mit jeweils fünf gemeldeten Mannschaften und 25 Teilnehmern. In der sogenannten „Blattlwertung“ landete Sophia Schweizer den besten Treffer mit einem 6,4-Teiler, mit dem Lichtgewehr gelang dies Maxie Sengfelder mit einem 34,7-Teiler.

