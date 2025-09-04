Icon Menü
Asbach-Bäumenheim: Saubere Sache bei den Stockfreunden Bäumenheim

Asbach-Bäumenheim

Saubere Sache bei den Stockfreunden Bäumenheim

Himmlisch Wohnen spendet neue Spülmaschine
Von Frank van Baalen für Bäumenheimer Stockfreunde e.V.
    • |
    • |
    • |
    Jasper van Baalen (Himmlisch Wohnen) und 1. Vorstand der Stockfreunde, Stefan Kleinle
    Jasper van Baalen (Himmlisch Wohnen) und 1. Vorstand der Stockfreunde, Stefan Kleinle Foto: Jasper van Baalen

    Sauberkeit steht bei den Stockfreunden Bäumenheim hoch angeschrieben. Nicht nur die Stockschießbahnen sind immer wieder zu kehren, sondern auch das schmutzige Geschirr will gereinigt werden. Letztlich war dies nicht mehr möglich, hatte doch die alte Spülmaschine den Geist aufgegeben. Um so erfreuter war man dann darüber, dass die ansässigen Küchenexperten von Himmlisch Wohnen den Stockfreunden gerne eine neue Spülmaschine als Sachspende zur Verfügung stellten. Eine blitzsaubere Sache.

