Saubere Sache bei den Stockfreunden Bäumenheim

Sauberkeit steht bei den Stockfreunden Bäumenheim hoch angeschrieben. Nicht nur die Stockschießbahnen sind immer wieder zu kehren, sondern auch das schmutzige Geschirr will gereinigt werden. Letztlich war dies nicht mehr möglich, hatte doch die alte Spülmaschine den Geist aufgegeben. Um so erfreuter war man dann darüber, dass die ansässigen Küchenexperten von Himmlisch Wohnen den Stockfreunden gerne eine neue Spülmaschine als Sachspende zur Verfügung stellten. Eine blitzsaubere Sache.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!