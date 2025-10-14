Icon Menü
Asbach-Bäumenheim: Spende für Schule in Peru

Asbach-Bäumenheim

Spende für Schule in Peru

Nach Weltfreiwilligendienst
Von Patrick Scheurer
    • |
    • |
    • |
    (von links) Hannah Franke, Barbara Haberstock und Adolf N. Franke
    (von links) Hannah Franke, Barbara Haberstock und Adolf N. Franke Foto: Franke

    Die Bäumenheimerin Hannah Franke hat ein Jahr lang ihren Weltfreiwilligendienst an einer Integrativen Schule in Huaura in Peru absolviert. Die Schule gründete Barbara Haberstock. Familie Franke aus Bäumenheim hat Barbara Haberstock in Sonthofen besucht, um ihr für ihre Arbeit und das einmalige Jahr in Peru zu danken. Außerdem hatten sie eine Spende von 1000 Euro für das Schulprojekt mit dabei.

