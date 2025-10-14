Spende für Schule in Peru

Die Bäumenheimerin Hannah Franke hat ein Jahr lang ihren Weltfreiwilligendienst an einer Integrativen Schule in Huaura in Peru absolviert. Die Schule gründete Barbara Haberstock. Familie Franke aus Bäumenheim hat Barbara Haberstock in Sonthofen besucht, um ihr für ihre Arbeit und das einmalige Jahr in Peru zu danken. Außerdem hatten sie eine Spende von 1000 Euro für das Schulprojekt mit dabei.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!