Stockfreunde Bäumenheim übertreffen sich selbst

Zum 3. Mal nahm die 1. Mannschaft der Stockfreunde Bäumenheim ihr Startrecht in der Bezirksliga IV Schwaben-Ammersee wahr. An beiden Spieltagen war der Spielort in der Eishalle in Buchloe und auch in diesem Jahr war das Ziel der Klassenerhalt. Das Team bestand aus Markus Rainer, Peter Rühl, Franz Schneider, Mauritz van Baalen und Frank van Baalen. Am 1. Spieltag am 05.07. hatte man das Pech die ersten 3 Spiele gegen starke Mannschaften in der letzten Kehre zu verlieren. Gegen Haslangkreit III hatte man keine Chance. Im weiteren Verlauf gab es eine Serie von 4 klaren Siegen mit 35 zu 9 Punkten. Die letzten Spiele musste man chancenlos abgeben. Somit fand man sich am Ende auf dem 14. Platz und somit nah an den Abstiegsplätzen wieder. Alarmstufe 1 also für die Stockfreunde, mussten sie doch am 2. Spieltag am 26.07. auf Mauritz van Baalen verzichten. Sie hatten trotzdem volles Vertrauen in „Operation Klassenerhalt“ und gingen das Ganze konzentriert an. Die starken Lauinger wurden zum Auftakt 7 zu 1 geschlagen, gegen Rammingen hatte man keine Chance. Danach gab es mit konzentrierten Leistungen 4 deutliche Siege. Vöhringen war anschließend zu stabil in ihrem Spiel aber Finningen und Germaringen konnten sie deutlich schlagen. Im letzten Spiel gegen Pöcking schaffte das Team mit einem taktischen Schachzug 4 Punkte in der letzten Kehre und somit noch ein Unentschieden. Zu ihrer eigenen Überraschung fanden sie sich damit in der Endabrechnung auf einem ausgezeichneten 7. Platz von 21 Teams mit 21 zu 17 Punkten wieder. Eine Superleistung, worauf die Mannschaft zu Recht stolz sein darf.

