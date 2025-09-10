Tolles Sportfest in „Asbach-Beachheim“

Baggern und Pritschen war am Hamlarer See angesagt, trafen sich doch 11 Teams bei der Wiederauflage des Beachvolleyballturniers, organisiert vom Jugendtreff Bäumenheim. Erstmalig wurde um den Gewinn eines Wanderpokals, gestiftet von der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth, gespielt. Die gemischten Teams aus lokalen Vereinen oder Freundesgruppen waren in zwei Gruppen unterteilt. In jeder Gruppe spielte man jeder gegen jeden. Mit vollem Einsatz wurde um jeden Punkt gerungen und es gab jede Menge Dives, Blocks, Spikes und Pokes. Den so angesammelten Schweiß und Sand konnten die Matadoren im direkt angrenzenden Baggersee loswerden. Pommes, belegte Semmeln und ausreichend Getränke sorgten dafür, dass immer genug Energie vorhanden war. In der ersten Gruppe konnte das Team „Günther Netzer“ ohne Punktverlust den ersten Rang vor dem Team „Ball holen statt Punkte“ erreichen. In der zweiten Gruppe landete das Team „Schere“ äußerst knapp vor „Die Dropper“ auf dem ersten Platz. Somit standen die beiden Halbfinals fest. Hier konnten die beiden Gruppensieger sich klar durchsetzen. Die rote Laterne, der 11. Platz der Endrangliste, ging an das Team „Die Konfettiknaller“. Das Spiel um Platz 9 gewann die „Narrensmasher“ gegen Team „Ars..l…“. Platz 7 war für die „Beachbieber“ gegen Team „Ballverlust“. Die „Smashbros“ siegten gegen die „Bieberblocker“ und errangen Platz 5. „Ball holen statt Punkte“ holte sich den dritten Rang gegen „Die Dropper“. Nun ging die Beachparty mit dem Höhepunkt, dem Finale weiter. Das Team „Günther Netzer“ wurde vom Team „Schere“ regelrecht zerschnitten und verlor chancenlos mit 2-21 Punkten. Am Ende waren alle mit ihren Leistungen zufrieden und man feierte gemeinsam bei der Siegerehrung und anschließenden Party bei bestem Wetter weiter. Als Fazit bleibt ein äußerst gelungenes Turnier und eine Super-Werbung für die Organisatoren des Juze Bäumenheim.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!