Zivilpolizisten stellen Drogen sicher

In Asbach-Bäumenheim haben Zivilpolizisten einen kleinen Drogenfund gemacht. Am Montagvormittag untersuchten sie einen 24-Jährigen bei einer Personenkontrolle. Dabei fanden sie 20-Ecstasy-Tabletten sowie einen LSD-Trip in der Jacke und dem Rucksack des Mannes. Daraufhin stellten die Drogen sicher und erließen Strafanzeigen gegen 24-Jährigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Personenkontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asbach-Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis