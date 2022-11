Auto übersehen: Drei Menschen werden bei Unfall verletzt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde einer der beiden Wagen in einen Gartenzaun gedrückt. 25 Feuerwehrleute waren zur Bergung vor Ort.

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Abbiegeunfall bei Auchsesheim, bei dem drei Beteiligte verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück gegen 16.10 Uhr. Um diese Zeit fuhr ein 35-jähriger Donauwörther mit seinem Auto auf der Mertinger Straße und wollte nach links in die Papst-Leo-Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Mertingers und prallte frontal in diesen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw in den Zaun eines angrenzenden Grundstücks geschoben.

Beide Fahrer sowie der 37-jährige Beifahrer des Unfallgegners wurden verletzt. Letzterer kam zur medizinischen Behandlung per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik. Der Verursacher erlitt zudem einen Schock. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Donauwörth und Auchsesheim waren für Bergungs- und Verkehrsmaßnahmen vor Ort. Die aufnehmenden Polizeibeamten zeigten den 35-Jährigen Abbieger wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)

