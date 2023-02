Auchsesheim

18:10 Uhr

Bauernbühne Auchsesheim: Eine Premiere mit Verspätung

Plus Drei Jahre musste die Bühnenarbeit im Theaterverein Donauwörth ruhen. Jetzt steht die nächste Spielzeit kurz vor Beginn. Es wird lustig, wenn sich der Vorhang hebt für "Wenn einer eine Reise tut ...".

Nach dreijähriger Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie nimmt der Theaterverein Donauwörth den Spielbetrieb auf der Bauernbühne in Auchsesheim jetzt wieder auf. Das gesamte Team ist in Vorbereitung und auch in großer Vorfreude, in Kürze wieder auf die Bretter zu dürfen. „Wenn einer eine Reise tut …“, lautet diesmal der Titel des Stückes, für das sich ab dem Samstag, 18. März, achtmal der Vorhang im Saal des Auchsesheimer Gasthauses Hoser heben wird.

