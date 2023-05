Betrunkene Frau fährt auf der B16 in Absperrungen

Eine Autofahrerin ist mit Alkohol im Blut auf der B16 von Rain nach Donauwörth unterwegs. An der Auffahrt zur B2 fährt sie in Absperrungen und beschädigt Warnbaken.

Betrunken einen Unfall gebaut hat am frühen Montagmorgen um 1.15 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin. Sie war laut Polizei von Rain kommend auf der B16 in Richtung Donauwörth unterwegs. An der Auffahrt zur B2, an welcher aufgrund von Bauarbeiten zurzeit die Abbiegespur gesperrt ist, fuhr sie in die Absperrungen und beschädigte vier Warnbaken.

Die Frau fuhr auf der B16 weiter bis zur Ausfahrt in Richtung Auchsesheim, wo ihr Auto aufgrund erheblicher Beschädigungen liegen blieb. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die 32-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein der Frau. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort werden eingeleitet. (AZ)