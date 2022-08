Bio-Landwirt aus Auchsesheim: Sonnenblumenöl als Mittel gegen die Krise?

Plus Krisen machen mitunter kreativ: Der Auchsesheimer Bio-Landwirt Hubert Gerstmeier hat jetzt Sonnenblumen mit ins Programm aufgenommen. Aus mehreren Gründen.

Hubert Gerstmeier freut sich beim Anblick der mannsgroßen Pflanzen wie ein Kind. Die Mühen, die Überlegungen, das Ausprobieren. All das scheint sich gelohnt zu haben. Gut aufgegangen sind sie, die Auchsesheimer Sonnenblumen, aus deren Kernen bald Öl gepresst werden soll. Doch Gerstmeier macht sich auch Sorgen angesichts der krisenhaften Gesamtlage, die auch die Landwirtschaft betrifft. Vor allem auch die Biobauern.