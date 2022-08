Radfahrer prallt bei Auchsesheim gegen Auto

Ein Radler nimmt nahe Auchsesheim einem Pkw die Vorfahrt. Schmerzen und ein Sachschaden von 2500 Euro sind die Folgen.

Bei einem Unfall auf dem Glockenfeldweg bei Auchsesheim ist ein Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der 67-Jährige, der auf dem Radweg unterwegs war, missachtete an der Querung der Straße das Schild "Vorfahrt achten" und prallte gegen einen Pkw., den ein 38-Jähriger steuerte. Der Rentner stürzte und verletzte sich am rechten Handgelenk sowie am Becken. Er verzichtete jedoch auf die Verständigung eines Rettungswagens. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 2500 Euro. (AZ)