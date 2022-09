Spaziergänger in Auchsesheim mit Marihuana und Springmesser unterwegs

Ein Spaziergänger in Auchsesheim wird von der Polizei kontrolliert. Der Mann verhält sich auffällig. Das hatte auch seinen Grund.

In Auchsesheim ist am Donnerstagabend ein Spaziergänger mit Drogen und einem verbotenen Springmesser unterwegs gewesen. Beamten der Polizei Donauwörth war der 40-Jährige aufgefallen, da er sich immer wieder umsah und nervös wirkte. Bei der anschließenden Kontrolle am Zusamweg in Richtung Auchsesheim, wurden eine einstellige Grammzahl Marihuana, Betäubungsmittelutensilien und ein verbotenes Springmesser gefunden. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz angezeigt. (AZ)