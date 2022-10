Mit über 80 km/h in Wemding unterwegs

In Auchsesheim und Wemding wurde geblitzt. Die Bilanz der Vekehrspolizei Donauwörth fällt ziemlich unterschiedlich aus.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führten am Dienstagvormittag zwischen 8 und 13 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung vor dem Auchsesheimer Kindergarten an der Mertinger Straße durch. In diesem Zeitraum durchfuhren 958 Fahrzeuge die Lichtschranken des Messgerätes: 511 Richtung Donauwörth und 447 Richtung Mertingen. Leider mussten 38 Fahrzeugführende mit einer Überschreitung von 15 km/h und mehr geblitzt werden. Neben 21 gebührenpflichtigen Verwarnungen mit bis zu 55 Euro werden auch 17 Anzeigen samt Punkteeintrag im Fahreignungsregister die Folge sein. Der Höchstwert war mit 59 km/h leider knapp doppelt so schnell wie erlaubt (30). Hierbei fallen 180 EUR Bußgeld und ein Punkt an. In Richtung Mertingen wurden 53 km/h in der Spitze gemessen, was ebenfalls im Anzeigenbereich liegt.

Am Montagvormittag von 8.20 bis 13.30 Uhr hatten die Beamten das Messgerät in der Monheimer Straße in Wemding aufgebaut: Hier lag die Beanstandungsquote der 1198 erfassten Fahrzeuge mit unter drei Prozent deutlich niedriger. Leider fielen hier jedoch neben 18 gebührenpflichteigen Verwarnungen und 17 Anzeigen auch zwei Fahrverbote an. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war bei erlaubten 50 km/h innerorts mit 86 km/h in Richtung Monheim unterwegs, gefolgt von einem Fahrer in Richtung Stadtmitte mit 85 km/h. (AZ)

