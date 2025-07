Eine Auchsesheimerin gewinnt beim Poetry Slam die Herzen

In eine Bühne für große Gefühle und kleine Alltagsdramen hat sich die Danubio Suite direkt an der Donau verwandelt. Der Poetry Slam Beginner Award Nummer 3 brachte laut einer Pressemitteilung fünf junge Talente zusammen, die mit ihren Texten zeigten: Poesie kann alles – von herzzerreißend bis urkomisch. Als besonderer Gast sorgte Anuraj Sri Rajarajendra für Gänsehaut-Momente. Der amtierende deutschsprachige Poetry-Slam-Meister und Landesmeister von Rheinland-Pfalz teilte zwei seiner Texte mit dem Publikum und bewies eindrucksvoll, warum er an der Spitze der Slam-Szene steht.

Souverän durch den Abend führte Moderatorin Jana Laupheimer, die mit ihrer eigenen hervorragenden Performance das Publikum von der ersten Minute an in ihren Bann zog. Die Stars des Abends waren jedoch die fünf Nachwuchstalente, die um den begehrten ersten Platz und einen festen Startplatz beim nächsten Slam am 6. November im Donauwörther Gymnasium kämpften. Janina Weiß (Krumbach), Smilla Kordic (Donauwörth, 19 Jahre), Emely Strauss (Nördlingen, 18 Jahre), Lilli Specht (Auchsesheim, 22 Jahre) und Paul Genster (Kempten, 15 Jahre) verwandelten ihre Lebenswelten in Wortkunst.

Poetry Slam in Donauwörth in der Danubio Suite

Die Themenvielfalt war dabei so bunt wie das Leben selbst: Das innere Kind meldete sich lautstark zu Wort, Microsoft-Programme wurden humorvoll in die Mangel genommen, und die Menschheit hätte es als Beuteltiere definitiv besser – so die augenzwinkernde Theorie eines „I have a dream“-Textes. Zwischen ernsten Momenten über Tränen und die herausfordernde Arbeit an Förderschulen funkelten Perlen des Alltagshumors: Der epische Kampf mit Tupperware im Haushalt brachte das Publikum zum Lachen, während andere Texte zum Nachdenken über Persönlichkeit und Selbstakzeptanz einluden.

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit drei Stechen bei gleicher Punktzahl entschied schließlich der Publikumsapplaus: Die Auchsesheimerin Lilli Specht sicherte sich den ersten Platz gegen Janina Weiß und damit das goldene Ticket für den November-Slam. Gastgeber Michael Öhlhorn hatte die Danubio Suite perfekt für diesen besonderen Abend hergerichtet. Bei komplett ausgebuchtem Haus brachte Veranstalter Klaus Rattenbacher es am Ende auf den Punkt: „Alle gehen sehr glücklich nach Hause – was will man mehr?“ (AZ)