Diebe scheitern an einem Zigarettenautomaten

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, im Monheimer Ortsteil Weilheim einen Zigartettenautomaten zu knacken. Die Täter waren nach Auskunft der Polizei zwischen 2.30 und 6.30 Uhr an dem Gerät in der Bachgasse am Werk.

Die Gesuchten verbogen das Blech, gelangten aber nicht an die Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)