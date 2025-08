Auffahrunfall nach Panne auf Schellenbergbrücke

Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Freitag auf der Schellenbergbrücke auf das Auto eines 48-Jährigen aufgefahren, nachdem dessen Fahrzeug zuvor verkehrsbedingt anhalten musste. Dessen Bremsmanöver war nötig geworden, weil vor ihm ein liegengebliebenes Auto kurz vor einer Nothaltebucht die rechte Fahrspur blockierte. Der Mann klagte nach dem Aufprall über Nackenschmerzen, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden, die Weiterfahrt war möglich. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt. Das Pannenfahrzeug wurde in eine nahegelegene Nothaltebucht geschoben. (AZ)

