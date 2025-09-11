Auto prallt bei Unfall auf einen Lastwagen

Ein Autofahrer hat am Mittwoch auf der Kreisstraße zwischen Asbach-Bäumenheim und Eggelstetten einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, musste um 13.45 Uhr der Fahrer eines Lastwagens verkehrsbedingt abbremsen. Der 46-Jährige, der mit seinem Pkw nachfolgte, bemerkte dies zu spät und prallte auf das Heck des Sattelzugs.

Dieser blieb unbeschädigt. Der Schaden am Auto wird auf etwa. 5000 Euro geschätzt. Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Polizei verwarnte den 46-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)